Владельца «Южуралзолота» наградили орденом после обысков

Президент золотодобывающей компании «Южуралзолото» и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков награжден орденом «За заслуги перед Хакасией». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Струков был удостоен награды в честь дня рождения Хакасии. В сообщении правительства о праздничных мероприятиях сказано, что глава республики Валентин Коновалов вручил государственные награды ее выдающимся жителям. Среди них был упомянут и Константин Струков.

«Я в Хакасии, получил награду за заслуги перед республикой, осматриваю свое предприятие. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — сказал Струков в разговоре с Ura.ru.

3 июля генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии активов на 200 млрд рублей у вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Согласно материалам иска, бизнесмен, являющийся членом «Единой России», незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

По данным РБК, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, 3 июля прошли обыски. Накануне они были проведены в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.

Ранее производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела «Южуралзолота».