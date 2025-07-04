СК завел уголовное дело по факту массового отравления в Иркутской области

После того, как более 50 человек с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в Слюдянском районе Иркутской области, региональный СК завел уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

«В СМИ сообщается, что в Слюдянке несколько местных жителей и гостей города обратились в медицинское учреждение с симптомами неуточненной кишечной инфекции», — обратили внимание в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

В Минздраве региона сообщали, что среди обратившихся за помощью были 19 детей, трое из них были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

До этого врач-инфекционист Марият Мухина ранее предупредила, что аномально влажное лето в Центральной России спровоцировало всплеск активности инфекционных возбудителей.

Ранее в Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере.