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СК завел уголовное дело по факту массового отравления в Иркутской области

СК завел дело после обращения жителей Приангарья к врачам из-за кишечной инфекции
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Максим Блинов/РИА Новости

После того, как более 50 человек с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в Слюдянском районе Иркутской области, региональный СК завел уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

«В СМИ сообщается, что в Слюдянке несколько местных жителей и гостей города обратились в медицинское учреждение с симптомами неуточненной кишечной инфекции», — обратили внимание в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

В Минздраве региона сообщали, что среди обратившихся за помощью были 19 детей, трое из них были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

До этого врач-инфекционист Марият Мухина ранее предупредила, что аномально влажное лето в Центральной России спровоцировало всплеск активности инфекционных возбудителей.

Ранее в Саратовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере.

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