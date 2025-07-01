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Врач предупредила о всплеске инфекций из-за дождливого лета

Врач Мухина: из-за дождей в Москве могут обостриться экземы и циститы
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Аномально влажное лето в Центральной России спровоцировало всплеск активности инфекционных возбудителей. Об этом предупредила в беседе с Life врач-инфекционист Марият Мухина.

По ее словам, сочетание сырости и перепадов температуры создает идеальные условия для размножения патогенов. Кожные заболевания стали одним из ключевых рисков. Грибки и бактерии вызывают дерматиты, экземы и гнойные воспаления кожи (пиодермии), которые могут распространяться по всему телу. Переохлаждение — еще одна угроза, ведь ношение легкой одежды в холод (+10°C), попадание под дождь приводят к циститам, пиелонефритам и бронхолегочным заболеваниям.

Респираторные и кишечные инфекции также усиливаются. Избыточная влага повышает циркуляцию вирусов, провоцируя ларингиты, гаймориты и отиты. Параллельно растет риск «болезней грязных рук» и пищевых отравлений.

Среди опасных бактерий, активизирующихся во влажной среде: кишечная палочка (Escherichia coli), золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), пневмококк (Streptococcus pneumoniae), сальмонелла (Salmonella enterica) и менингококк (Neisseria meningitidis). Угрозу представляют и грибки: кандида (Candida albicans), аспергилл (Aspergillus fumigatus), криптококк (Cryptococcus neoformans), а также кожный трихофитон (Trichophyton rubrum).

Мухина подчеркнула, что постоянная борьба с патогенами истощает иммунитет, делая организм уязвимым к одновременным атакам инфекций. Для профилактики она посоветовала тщательно следить за гигиеной, подбирать одежду по погоде и укреплять иммунную систему.

Ранее ученые нашли слабое место вируса, вызывающего умственную отсталость у детей.

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