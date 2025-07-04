Психолог назвал главный симптом выгорания на работе

Апатия по отношению ко всему, что радовало и воодушевляло человека на работе — один из основных признаков выгорания. Об этом в интервью РИАМО сообщил бизнес-психолог, ректор академии ТрансКоучинга Виталий Наумов. Кроме того, по его словам, может наблюдаться раздражительность к коллегам и клиентам.

«Это сопровождается «выжатостью» и усталостью, когда не помогает даже отдых. <...> Снижение эмпатии, восприятие окружения как «некомпетентного» или «требовательного», — отметил эксперт.

Он добавил, что выгоревшему человеку становится труднее сконцентрироваться, он чувствует себя беспомощным и начинает допускать в работе все больше ошибок. Также наблюдаются проблемы со сном и дают о себе знать хронические заболевания.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого объяснила, как распознать в себе трудоголика. По ее словам, постоянные отказы от отдыха и чувство вины за любую паузу являются признаками тревожной зависимости от работы.

Ранее психолог объяснил, откуда берется «достигаторство».