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Россиянам рассказали, как распознать в себе трудоголика

Врач Крашкина: эмоциональное истощение может быть признаком трудоголизма
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Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Постоянные отказы от отдыха и чувство вины за любую паузу являются признаками тревожной зависимости от работы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, трудоголики часто воспринимают перерывы как нечто нежелательное и сознательно их избегают, например, начинается поиск новых задач.

«Если человек полностью погружается в работу и начинает пренебрегать личной жизнью — у него почти не остается времени на отдых, на встречи с близкими — это уже тревожный звоночек», — сказала Крашкина.

Она добавила, что у трудоголиков может наблюдаться постоянная усталость, эмоциональное истощение и ухудшение общего самочувствия.

До этого эксперты предупреждали, что регулярные и длительные переработки могут ухудшить результаты трудовой деятельности, привести к эмоциональному выгоранию и навредить здоровью.

По их словам, хроническая усталость грозит появлением сильного напряжения, стресса, тревоги и раздражения. Это негативно отражается на иммунной системе и физическом и психологическом состоянии работника. В частности, перегрузки повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней и метаболических нарушений. Кроме того, трудоголики больше подвержены респираторным вирусным инфекциям.

Ранее врач раскрыла, для кого наиболее опасен синдром хронической усталости.

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