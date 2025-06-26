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Психолог объяснил, откуда берется «достигаторство»

Психолог Хакимов: стремление к постоянному успеху может зарождаться в детстве
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worradirek/Shutterstock/FOTODOM

В психологии отсутствует термин «достигаторство», но под ним понимают стремление к постоянному успеху. Зачастую это касается не только карьеры, но и учебы, творчества, отношений и так далее. Об этом в беседе с РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

Согласно результатам недавнего исследования, с которыми ознакомилась газета «Известия», большинство россиян работают больше 9 часов в день, но лишь 5% полностью довольны балансом между профессиональной и личной жизнью.

Как отметил Хакимов, человек, зацикленный на результате, редко бывает доволен достигнутым и сразу берется за новую цель. При этом реальная потребность в этом может отсутствовать.

«Основная причина — воспитание. Ребенка могли часто критиковать или, наоборот, чрезмерно опекать. В первом случае возникает желание доказать, что ты чего-то стоишь, во втором — стремление продемонстрировать свою самостоятельность», — рассказал специалист.

Чтобы избежать эмоционального выгорания в погоне за успехом, он посоветовал регулярно задаваться вопросом: свои ли цели человек реализует. Психолог подчеркнул, что никто не может заработать всех денег или овладеть всеми навыками. Важно реалистично смотреть на вещи.

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