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Более 30 жителей Ижевска проходят лечение после атаки БПЛА на город

Багин: число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57
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Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

После атаки БПЛА на предприятие в Ижевске на лечении находятся 33 человека, состояние 5 из них — тяжелое, всего пострадали 57 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

«На утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, 6 из них — в федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно», — рассказал он.

Он добавил, что всего во время атаки вражеского беспилотника пострадали 57 человек. В данный момент помощь всем нуждающимся оказывается в полном объеме.

Утром 4 июля в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии объявили опасность атаки украинских БПЛА. В том числе сирены сработали в Ижевске, при этом в местном аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства.

3 июля два дрона ВСУ атаковали техническое сооружение на территории Удмуртии. Один из беспилотников был уничтожен до того, как достиг цели. Но второму БПЛА удалось нанести удар по объекту.

Ранее беспилотники атаковали подмосковный Сергиево-Посадский округ.

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