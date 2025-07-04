Четыре взрыва и обрушение: беспилотники атаковали Подмосковье и Ростовскую область

Средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников над регионами России. В Ростовской области один из БПЛА попал в жилой двухэтажный дом — в результате удара обрушилась плита перекрытия, погибла пенсионерка. В Подмосковье дроны атаковали электроподстанцию: два человека пострадали, пять микрорайонов Сергиева Посада остались без света. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Ростовскую область

Украинские БПЛА в ночь на 4 июля атаковали города Азов, Ростов, Новошахтинск, Шахты, а также Азовский, Мясниковский, Каменский, Октябрьский сельский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В поселке Долотинка погибла пенсионерка , сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — рассказал губернатор.

На опубликованном SHOT видео видно, что в результате удара дронов во дворе дома деревья попадали на припаркованные автомобили.

Кроме этого, в Азове из-за взрыва беспилотника было повреждено остекление в многоквартирном доме. Небольшие повреждения также получила соседняя многоэтажка на этой улице — там произошло разрушение кровли. По предварительной информации, люди не пострадали. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова.

В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более 6 тыс. человек. В домах возле подстанции повреждены окна. Среди людей пострадавших нет.

Последствия в Сергиевом-Посаде

Беспилотники также атаковали Подмосковье — четыре дрона упали утром в Сергиево-Посадском округе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава округа Оксана Ероханова сообщала о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка.

В результате пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

«Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — добавил глава региона.

Атака также привела к пожару электрической подстанции и превентивному отключению нескольких трансформаторных подстанций, из-за чего пять микрорайонов, несколько объектов ЖКХ и социальные учреждения Сергиева Посада остались без света, рассказала глава округа.

«Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма», — сообщила она.

Ероханова также рассказала, что в связи с ситуацией одна взрослая и одна детская поликлиника в Сергиевом-Посади ограничили прием пациентом. Кроме этого, по данным Монстрансавто, из-за падения обломков БПЛА в микрорайонах Звездочка и Скобянка временно изменили три маршрута общественного транспорта.

Почти 50 БПЛА

Всего, по данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 48 беспилотников над российскими регионами. Больше всего — 26 дронов — было сбито над Ростовской областью. Ещё 12 – над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской, один — над Липецкой.

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Росавиация также сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Самары, Ярославля, Казани, Нижнекамска и Ижевска.