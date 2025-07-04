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Неизвестный обливает нечистотами общественные заведения в Подмосковье

Житель Пущино вылил ведро нечистот в баре и попал на видео
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В подмосковном Пущино мужчина устраивает фекальные атаки на разные заведения. Видео одного из налетов публикует «МК: срочно».

По данным Telegram-канала, мужчина таким образом вымещает злость на сотрудников заведений, в которых его когда-то отказались обслужить. Из-за обиженного местного жителя уже пострадали салоны красоты, кафе, барах и другие общественные заведения.

Судя по записи, он приходит к двери с ведром помоев и выливает их в помещение, оставаясь за порогом. Известно, что хулиган имеет собственный бизнес и связи, поэтому другие предприниматели не спешат идти в полицию.

Недавно стало известно, что неизвестный делает растяжки из медной проволоки в подмосковном лесу. Кто-то натягивает кабель между деревьями, прямо через тропинку, по которой жители Одинцово прогуливаются вечерами. Местные опасаются, что ловушки могут подвергнуть опасности их жизни и здоровье. Особенно, по мнению жителей, это грозит тем, кто ежедневно передвигается по лесу на велосипедах и мотоциклах. В ближайшее время они собираются обратиться в полицию.

Ранее жители дома на улице Хошимина в Санкт-Петербурге рассказали, неизвестный годами их пугает, разбрасывая куклы Вуду и рисуя на полу и стенах ритуальные угрозы.

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