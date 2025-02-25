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«Страдаем мы все»: неизвестный угрожает жителям дома в Петербурге и пугает их куклами Вуду

Петербурженка пожаловалась на угрозы, которые годами оставляют в подъезде ее дома
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Кадр из видео/«78»

Жителей дома на улице Хошимина в Санкт-Петербурге годами пугает неизвестный. Он разбрасывает куклы Вуду и рисует на полу и стенах ритуальные угрозы. Об этом 78.ru рассказала одна из местных жительниц.

Все началось около двух лет назад, тогда, по словам Светланы, пугающие послания были адресованы живущей на третьем этаже женщине, которая имеет сложный характер и часто конфликтует с окружающими. После того, как ее соседи, уставшие от беспорядка, обратились в полицию, неизвестный стал вредить и другим жильцам.

«Из-за нее одной, я не знаю, что она сделала такое в жизни, что из-за нее одной страдаем мы все. Угрозы идут уже второй год нам. Буквально в январе и феврале опять ритуальные холмы земли были со свечками у входных дверей», — описывает методы тайного недоброжелателя Светлана.

17 февраля злоумышленник залил клеем дверной замок и испортил кнопки звонков в квартиры.

«У меня даже на снимке осталось пара снимков: обожженные деньги с ее именем с угрозами, написанные на площадке перед нашей дверью. На этаже разрисованы окна, двери у нас разрисованы все с угрозами ритуальными. И также куклы лежали проткнутые. Пол до сих пор я не смогла оттереть», — говорит петербурженка.

Жители дома вновь обратились в полицию.

Ранее волгоградка рассказала, что сосед по коммунальной квартире пытает ее патриотическими композициями.

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