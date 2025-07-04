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Врач объяснила, почему трудоголики испытывают тревогу во время отдыха

Врач Крашкина: трудоголики могут испытывать чувство вины во время отдыха
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Желание быть постоянно занятым и невозможность полноценно отдохнуть могут быть следствием воспитания, привычки быть многозадачным или страха упустить возможности. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Когда человек долго живет в режиме «работать больше», у него уже выстраиваются определенные нейронные связи, которые буквально усиливают это поведение. То есть мозг сам запускает знакомый цикл активности. И даже если есть желание отдохнуть — внутренне становится не по себе», — сказала специалист.

По ее словам, часто люди убеждены, что если хотя бы немного выдохнут и перестанут быть вовлеченными, то пропустят важный шанс, или кто-то окажется впереди.

Однако трудоголизм не проходит бесследно — у человека может наблюдаться постоянная усталость, эмоциональное истощение и ухудшение общего самочувствия, предупредила Крашкина.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев до этого говорил, что склонность придавать избыточное значение работе может быть способом избежать личных проблем. Трудоголики могут брать на себя большие объемы задач и работать сверхурочно, однако при этом не уделять время семье, друзьям и хобби. В этом случае нарушается баланс между личной и профессиональной жизнью.

Ранее врач раскрыла, для кого наиболее опасен синдром хронической усталости.

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