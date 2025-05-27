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Врач раскрыла, для кого наиболее опасен синдром хронической усталости

Врач Крашкина: синдром хронической усталости наиболее опасен для перфекционистов
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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Синдром хронической усталости особенно опасен для перфекционистов и трудоголиков, которые годами игнорируют сигналы организма, пока он не начинает давать серьезные сбои. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Как отмечал в интервью газете «Известия» психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, хроническая усталость в плане соматики (физического утомления) проявляется во всех сферах — на работе, в обычной жизни, при общении, а также ведении домашнего хозяйства.

«Медики до сих пор спорят о природе этого загадочного состояния, выдвигая различные теории — от вирусного происхождения до нарушений в работе митохондрий и нейроэндокринной системы. Особенность синдрома в том, что он развивается постепенно, маскируясь под обычную усталость», — рассказала Крашкина.

Она привела результаты современных исследований, согласно которым, в основе заболевания лежит целый комплекс факторов: хронический стресс, информационные перегрузки, нарушение циркадных ритмов и скрытые воспалительные процессы. Профилактика, по ее словам, требует пересмотра всего образа жизни, вплоть до синхронизации режима дня с природными биоритмами.

До этого эксперты предупреждали, что хроническая усталость грозит появлением сильного напряжения, стресса, тревоги и раздражения. Это негативно отражается на иммунной системе, физическом и психологическом состоянии работника. В частности, перегрузки повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней и метаболических нарушений. Кроме того, трудоголики больше подвержены респираторным вирусным инфекциям.

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