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Психолог предупредил об опасных последствиях трудоголизма

Психолог Евстигнеев: трудоголизм может навредить карьере и семье
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Трудоголизм может навредить карьере и личной жизни, поэтому от него важно избавляться. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Он отметил, что склонность придавать избыточное значение работе может быть способом избежать личных проблем. Трудоголики могут брать на себя большие объемы задач и работать сверхурочно, однако, при этом не уделять время семье, друзьям и хобби. В этом случае нарушается баланс между личной и профессиональной жизнью.

«Что касается эмоциональных признаков, то речь здесь идет о вине или тревоге при отсутствии каких-либо дел. Кроме того, это постоянное стремление быть незаменимым. Работа вообще становится главным способом самоутверждения и источником самооценки. И в то же время она не приносит удовольствия — обязанности лишь для того, чтобы испытать облегчение и не чувствовать стыд», — отметил Евстигнеев.

По его словам, постоянные перегрузки со временем могут стать причиной эмоционального истощения и депрессии.

Ученые из Астонского университета (Великобритания) и Лейпцигского университета (Германия) до этого выяснили, что трудоголизм не только вредит здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению.

Ранее психолог рассказала, как распознать у себя трудоголизм.

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