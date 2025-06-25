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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Маринелли

Актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли умер в возрасте 86 лет
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Frazer Harrison/Getty Images

Актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Супруга актера Джин Маринелли рассказала изданию, что причиной смерти ее мужа стал рак желудка.

В разговоре с The Hollywood Reporter актер Марк Дюплас, с которым Маринелли играл в сериале «Утреннее шоу», также заявил, что «действительно любил» своего коллегу и то, что он отстаивал.

«Мы не провели вместе 10 000 часов, но во многих отношениях мы были духовно едины», — отметил Дюплас.

Маринелли прославился благодаря роли Банни Тальятти в культовом сериале «Санта-Барбара». Его фильмография также включает роли в «Скорой помощи», «Докторе Хаусе» и «Отчаянных домохозяйках». Последней работой актера стала роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».

24 июня стало известно о смерти народного артиста Армении, актера Гужа Манукяна. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Ранее артист «Театра.doc» Сергей Букреев скончался во время антракта спектакля.

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