Умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина

После тяжелой и продолжительной болезни умерла первая заместительница генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина. Об этом сообщило РИА Новости.

Кожина начала карьеру в Агентстве печати «Новости» в 1987 году, устроившись старшим бухгалтером. Со временем она заняла одну из ключевых должностей в крупнейшей международной медиагруппе страны.

В некрологе отметили, что она много сделала для развития финансово-экономических служб агентства и повышения эффективности их работы. За профессиональные заслуги Кожина была удостоена ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамоты Президента России.

На прошлой неделе на 91-м году жизни скончалась народная артистка Валентина Талызина. В театре Моссовета отмечали, что 22 января свой 90-летний юбилей Валентина Илларионовна отметила на сцене Театра Моссовета, играя Графиню в «Волках и овцах», среди родных, коллег, друзей и зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

Ранее умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли.