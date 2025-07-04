В Сергиевом Посаде частично восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Нарушенное после удара по Сергиеву Посаду энергоснабжение населения частично восстановлено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевском поселке, деревне Афанасово», — рассказали в ведомстве.

До этого глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова рассказала, что в результате атак дронов в пяти микрорайонах — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света была нарушена частично. Без электроэнергии остались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома.

По словам Ерохановой, без света остались 42 тыс. человек. Чтобы помочь жителям, МЧС и Минобороны направили на помощь «Россетям» дизельные генераторы и специалистов для оперативного переподключения социальных объектов и восстановления энергоснабжения.

Ранее в Ростовской области после атаки дронов остались без света тысячи человек.