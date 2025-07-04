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Огромная рыба утащила рыбака в открытое море

В Индии марлин выдернул рыбака из лодки и утащил его в открытое море
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Matt Bogdan/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Андхра-Прадеш рыбак не смог удержать пойманную рыбу и пропал без вести. Об этом сообщает издание Times of India.

26-летний Чодапалли Ерайя рыбачил с моторной лодки в прибрежной деревне Пудимадака. Вместе с тремя друзьями они отправились в Бенгальский залив и в 15 милях от берега забросили снасти. Когда Ерайя стал вытаскивать леску, огромный марлин схватил приманку и устремился прочь.

Рывок был настолько мощным, что рыбак потерял равновесие. Марлин вырвал его из лодки и унес в открытое море. Друзья Ерайи и другие рыбаки, находившиеся поблизости, пытались найти его, но безуспешно.

Сотрудник департамента рыболовства района Анакапалле рассказала, что подобные инциденты происходят не впервые. По ее словам, крупная рыба способна утащить рыбака в море, если тот не может справиться с ее силой.

Марлин — крупная рыба, достигающая пяти метров в длину. Она развивает скорость до 110 километров в час и оглушает добычу мощным рылом, похожим на копье.

В январе текущего года в Атлантическом океане марлин пробил дно лодки, в которой находились четыре человека, и чуть не потопил ее.

Ранее в Германии разъяренный двухметровый сом пытался утащить пятерых человек на дно.

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