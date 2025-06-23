В Германии разъяренный двухметровый сом пытался утащить пятерых человек на дно

Bild: в Баварии полиции пришлось стрелять в сома, который напал на людей

В Баварии крупный сом длиной около двух метров напал на пятерых отдыхающих у озера, после чего его устранили сотрудники полиции. Об этом пишет немецкий Bild.

Инцидент произошел на пляже Аллманнсдорф во время музыкального фестиваля Burning Beach Festival.

Представитель Баварского Красного Креста Соураб Тахери-Сохи сообщил изданию, что им поступили первые сообщения о покусанных людях на плавательной платформе. Всего пятеро пострадавших получили медицинскую помощь, двое из них сообщили, что их даже потянуло под воду.

После увеличения количества пострадавших на место прибыли спасатели. Сначала они пытались отпугнуть сома на спасательной лодке, но рыба не испугалась — полицейским пришлось выстрелить. После этого рыба пропала в воде, но позже ее заметил рыбак и вытащил на берег.

Ученые считают, что причиной агрессии могла стать как нерестовая пора сома, которая приходится на май–июль, так и громкая музыка фестиваля, которая могла вызвать взбудоражить рыбу. Профессор Роберт Арлингхаус из Института водных исследований в Берлине отметил, что сомы откладывают икру у берега и могут защищать потомство, если к ним приближаются люди.

Обычно сомы не опасны для людей — чаще всего их укусы оставляют лишь небольшие царапины. По данным Fischlexikon.eu, в европейских водоемах сом может достигать трех метров в длину, весить до 200 килограммов и жить до 100 лет. Внутри его рта расположены многочисленные загнутые назад зубы.

Ранее рыбак голыми руками победил напавшего на него крокодила.