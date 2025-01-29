Огромная рыба пробила судно с жутким скрежетом и едва не нанизала спящих рыбаков на нос

В Атлантическом океане огромная рыба едва не потопила лодку с четырьмя людьми

В Атлантическом океане марлин пробил дно лодки, в которой находились четыре человека, и чуть не потопил ее. Об этом сообщает Jam Press.

В публикации отмечается, что гребцы Глинн Данн, Дэн Льюис, Дэн Вулер и Пол Адамс в декабре 2024 года решили совершить плавание от одного из Канарских островов до другого на лодке для гребли. Они должны были проплыть порядка 4,8 тыс километров за 40 дней на судне The Mayflower.

В один из дней плавания команду настиг шторм. По словам Вулера, он работал веслами, и неожиданно услышал скрежет, похожий на звуки при автомобильной аварии.

В публикации отмечается, что судно длинным острым носом проткнул марлин.

Гребцы считают, что рыба могла охотиться под лодкой за тунцом. Путешественники добавили, что им удалось заткнуть отверстие, оставленное марлином.

До этого в Приморском крае рыбаки подверглись нападению голодной акулы и остались без улова.

Инцидент произошел в заливе Петра Великого, группа мужчин рыбачила с судна возле острова Рейнеке. Одному из рыбаков повезло — попалась крупная рыба, однако вытащить ее из воды он не успел, в улов вцепилась акула и растерзала добычу.

Ранее школьница пострадала от нападения акулы во время подводного плавания.