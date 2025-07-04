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В МЧС предупредили о проблемах с системами жизнеобеспечения населения в ряде регионов

МЧС: жизнеобеспечение 11 регионов РФ 4 июля могут нарушить ливни и шторм
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Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу, 4 июля, на территории 11 регионов пяти федеральных округов РФ из-за проливных дождей с градом и грозами, а также штормового ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве рассказали, что из-за погодных условий может произойти разрыв линий связи и электропередачи, а также затруднения в движении транспорта. Подобное может произойти в Амурской, Омской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии — Алании и в республике Карелия.

Источниками чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать очень сильные дожди, грозы, град, а также порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе 4 июля с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см в связи с усилением западного ветра.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.

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