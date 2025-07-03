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Москвичам рассказали о погоде в грядущие выходные

Синоптик Позднякова: в грядущие выходные в Москве и области ожидаются дожди
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве и области в выходные, 5 и 6 июля, ожидается прохладная погода, возможны дожди и грозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сообщается, что уже в ночь на субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в столице окажется в пределах +11...+13°С, а по Московской области — +9...+14°С. При этом днем того же дня в Москве потеплеет до +19...+21°С, по области — до +17...+22°С.

«Такие показатели ниже нормы примерно на 2–2,5 градуса», — заявила синоптик.

Кроме того, специалист отметила, что в воскресенье в регионе сохранится прохладная погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+23°С по области и около +20°С в Москве.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что холодное начало лета в европейской части России связано с воздушными потоками с севера.

Он пояснил, что из-за глобального потепления растет температура в Арктике, но ее граница при этом сдвигается на юг. Для Арктики такая температура воздуха является очень теплой, но для европейской части РФ она прохладная.

Ранее москвичам пообещали скорое потепление.

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