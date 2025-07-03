На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Климатолог объяснил, почему начало лета в России выдалось холодным

Климатолог Кокорин: холодное начало лета связано с воздушными потоками с севера
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал РИА Новости, что холодное начало лета в европейской части России связано с воздушными потоками с севера.

Он пояснил, что из-за глобального потепления растет температура в Арктике, но ее граница при этом сдвигается на юг. Для Арктики такая температура воздуха является очень теплой, но для европейской части РФ она прохладная.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг», — поделился Кокорин.

Он добавил, что изменение климата в умеренных широтах объясняется в основном тем, что в Арктике стало гораздо теплее.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что антициклон, вызвавший аномальную жару в Европе, стал причиной холодного начала лета в европейской части РФ.

Ранее в Гидрометцентре предсказали скорое потепление в Москве и Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами