Климатолог объяснил, почему начало лета в России выдалось холодным

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал РИА Новости, что холодное начало лета в европейской части России связано с воздушными потоками с севера.

Он пояснил, что из-за глобального потепления растет температура в Арктике, но ее граница при этом сдвигается на юг. Для Арктики такая температура воздуха является очень теплой, но для европейской части РФ она прохладная.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг», — поделился Кокорин.

Он добавил, что изменение климата в умеренных широтах объясняется в основном тем, что в Арктике стало гораздо теплее.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что антициклон, вызвавший аномальную жару в Европе, стал причиной холодного начала лета в европейской части РФ.

Ранее в Гидрометцентре предсказали скорое потепление в Москве и Подмосковье.