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Москвичам пообещали скорое потепление

Синоптик Ильин: в Москве наблюдается тенденция к потеплению, но с грозами
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В столичном регионе со следующей недели начнет заметно теплеть, количество осадков снизится, а солнечная погода будет наблюдаться всё чаще. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На завтра, 4 июля, синоптик спрогнозировал жителям столицы хорошую тёплую погоду, отметив, что в то же время без капризов не обойдётся — прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди. При этом температура воздуха повысится до +24…+26 градусов в Москве и до +22…+27 градусов по области.

В субботу вновь станет немного прохладнее — днём температура не поднимется выше +19…+21 градуса, но плюсом станет отсутствие осадков, отметил Ильин. На воскресенье он пообещал жителям столичного региона сухую и более солнечную погоду, добавив, что потеплеет по сравнению с субботой примерно на один градус.

В целом в столице отмечается устойчивая тенденция к потеплению, до середины июля прогнозируется от +23 до +28 градусов. Однако сохранятся кратковременные дожди, заключил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июле на территории Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов страны ожидается температурный фон выше среднемноголетних значений. В европейской части России во второй декаде июля прогнозируются периоды аномально жаркой погоды. Температура выше нормы в июле ожидается практически на всей территории Урала, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области.

Ранее в Госдуме потребовали запретить асфальтирование дорог в непогоду.

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