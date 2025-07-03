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Женщина получила удар молнии через зарядное устройство для телефона

NYP: американку ударила молния, когда она держала в руках телефон на зарядке
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка получила удар молнии через зарядное устройство для телефона в собственном доме, пишет New York Post.

Лиза Хендерсон временно потеряла память после того, как её ударила молния, проникшая в дом через электрическую розетку. Инцидент произошёл во время грозы, когда девушка лежала в кровати и просматривала социальные сети на своём телефоне, который стоял на зарядке.

По словам Хендерсон, она заметила яркий свет, услышала громкий хлопок, а затем — звон в ушах. Кроме того, она почувствовала покалывание в руках, которое распространилось до правой руки и плеча.

«Я инстинктивно отбросила телефон. Если бы я не сделала этого, меня могло бы ударить током гораздо сильнее», — сообщила Лиза.

После происшествия девушку госпитализировали, где она испытывала трудности с запоминанием самых простых деталей, включая собственное имя и возраст.

«Я пыталась назвать своё имя, но сначала не могла вспомнить его. Точно так же самое было с возрастом, — прокомментировала пострадавшая.

Ранее рыбак попал в больницу после удара молнии в его удочку.

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