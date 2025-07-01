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Рыбак попал в больницу после удара молнии в его удочку

Daily Mail: во Франции рыбак оказался в больнице из-за молнии, попавшей в удочку
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Британец попал в больницу после того, как молния ударила в его удочку во время рыбалки, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Стив Барретт вместе с друзьями ловил рыбу во Франции. Внезапно молния ударила в дерево неподалеку, затем отскочила и попала в металлическую удочку мужчины.

«Я почувствовал жар, прошедший через левую сторону тела. Меня парализовало», — вспоминает мужчина.

Стив упал на землю и потерял контроль над своим телом. Его друзья, увидев произошедшее, бросились к нему, опасаясь худшего. В результате удара молнии Барретт получил ожоги, сломанные ребра, синяки и повреждения плеча, вызванные осколками древесины, разлетевшимися при ударе. В больнице ему наложили несколько швов, он провел пять дней на стационарном лечении.

По его словам, если бы удар был прямым, он едва ли выжил. Мужчина также отметил, что дождя практически не было – всего лишь один мощный разряд молнии разорвался в воздухе.

Сейчас мужчина намерен вернуться к обычной жизни, хотя теперь будет более осторожно относиться к погодным условиям при отдыхе на природе.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

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