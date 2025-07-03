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Пьяный педофил надругался над девочкой в Петербурге

Neva.Today: в Петербурге пьяный педофил надругался над ребенком
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге 43-летний пьяный педофил надругался над школьницей. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в квартире на севере города. Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил надругательство над девочкой 2013 года рождения. О преступлении правоохранительным органам сообщил отец пострадавшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый, имеющий судимости за кражи, угон автомобилей и грабежи, был задержан в тот же день. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу на глазах у ее матери. Женщина пыталась защитить дочь, но преступник жестоко избил ее и, украв из квартиры 30 тысяч рублей, скрылся.

Ранее серийного педофила из Астрахани приговорили к 23 годам колонии.

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