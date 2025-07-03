Серийного педофила из Астрахани приговорили к 23 годам колонии

СК: педофил и насильник из Астрахани получил 23 года колонии строгого режима

Трусовский районный суд города Астрахани приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение серийных преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Астраханской области.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2023 годы осужденный совершал насильственные действия в отношении детей в возрасте от четырех до 13 лет. Более того, некоторые преступления мужчина снимал на видео для создания детской порнографии.

«Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — сообщили в СК.

Помимо этого, судом назначены принудительные меры медицинского характера и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Проходить медицинские мероприятия осужденный будет по месту отбывания наказания.

До этого в Астрахани местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала его падчерица, которую он подвергал насилию на протяжении шести лет. В пресс-службе Кировского районного суда рассказали, что правоохранителям удалось доказать 99 эпизодов сексуализированного насилия. Астраханца признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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