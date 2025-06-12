В МИД Китая отреагировали на возможное введение санкций ЕС против банков КНР

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал сообщения о новых возможных санкциях Евросоюза в отношении банков КНР за «связи с Россией». Его слова приводит РИА Новости.

«Обычные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями соответствуют правилам ВТО и рыночным принципам», — заявил он.

Также, по его словам, они не направлены против третьих сторон и не должны подвергаться вмешательству со стороны.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за возможную помощь России в обходе санкций союза.

Накануне газета Financial Times писала, что Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки», в рамках новых антироссийских санкций.

Ранее власти Китая запретили банкам заманивать клиентов куклами лабубу.