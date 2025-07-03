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Члены ДРГ, готовившие теракты в РФ, частично признали вину и раскаялись

Готовившие теракты в РФ члены украинской ДРГ частично признали вину и раскаялись
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Павел Лисицын/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против украинских военнослужащих Дениса Ткаченко и Алексея Мазуренко, членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), обвиняемых в совершении терактов на российских военных и энергетических объектах. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, Ткаченко и Мазуренко частично признали свою вину и выразили раскаяние.

Лейтенант Ткаченко заявил, что, по его мнению, следствие неверно квалифицировало его действия как террористический акт или участие в террористическом сообществе. Он предположил, что его действия следовало квалифицировать по статье 281 УК РФ («Диверсия»). В совершении других преступлений, не связанных с терроризмом, он признал себя виновным и раскаялся. Сержант Мазуренко высказал аналогичную точку зрения.

Подполковник Андрей Антоненко, который возглавлял ДРГ, свою вину отрицает. При этом он заявил, что согласен с фактической стороной обвинений, но не согласен с юридической квалификацией его действий. Он подчеркнул, что признает обстоятельства, озвученные в обвинительном заключении, но отвергает квалификацию предъявленных ему статей.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об обезвреживании украинской ДРГ в Брянской области.

В Воронежской области арестовали полицейского, обвиняемого в диверсии.

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