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В Воронежской области арестовали полицейского, обвиняемого в диверсии

СК Воронежа: заключен под стражу подозреваемый в поджоге электроподстанций

В Воронежской области арестовали полицейского, обвиняемого в поджоге электроподстанций. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в Telegram-канале.

«Фигурант допрошен по обстоятельствам преступления, дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

Накануне сообщалось, что сотрудник полиции поджег трансформатор электростанции в селе Мазурка Поворинского района Воронежской области. Спустя несколько минут мужчина был задержан на месте происшествия. Поджигателем оказался местный полицейский Андрей А. Из-за его действий без электричества остались свыше 1 тыс. человек.

Как пишет Baza, правоохранитель сначала пытался совершить диверсии в селах Байчурово и Рождественское Поворинского района, а также в населенном пункте Танцырей Борисоглебского района. После его задержали.

Ранее в Новосибирской области осудили мужчину за диверсию на железной дороге.

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