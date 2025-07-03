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Уголовное дело завели после того, как пожилой слесарь оголился перед детьми в Петербурге

В Петербурге завели дело после того, как слесарь оголился перед детьми
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге после того, как 64-летний слесарь совершил непристойные действия при детях, завели дело. Об этом сообщает СКР.

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после сообщений о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются, о ходе и результатах расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел 28 июня на детской площадке на Озерковой улице в Петергофе. Две девятилетние девочки рассказали родителям, что пожилой мужчина оголился и показал им свои гениталии. 2 июля подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Им оказался 64-летний слесарь автобусного парка, гражданин РФ. Однако, по данным источника портала, еще два года назад он не имел российского паспорта.

Ранее в Петербурге пожаловались на пенсионера, который каждое утро оголяется перед прохожими.

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