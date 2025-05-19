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В Петербурге пожаловались на пенсионера, который каждое утро оголяется перед прохожими

В Петербурге пожаловались на пожилого эксгибициониста
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Barbara Boensch/imageBROKER.com/Global Look Press

В Петербурге ищут пожилого эксгибициониста, который каждое утро оголяется перед проходящими мимо женщинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все случилось в поселке Понтонный. По заявлению местной жительницы, 19 мая мужчина, которому на вид около 60 лет, находясь на втором этаже пятиэтажного дома на Южной улице, оголился перед ней. В этот момент он стоял на стуле у окна.

Как утверждает потерпевшая, подобные действия пожилой мужчина совершает регулярно по утрам. Полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает личность подозреваемого.

До этого судимый инвалид оголился перед двумя девочками в супермаркете, расположенном в Набережных Челнах. Мужчина признал свою вину, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.

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