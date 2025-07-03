Пожилой слесарь развращал двух девочек на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина оголился перед двумя школьницами, сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 28 июня на детской площадке на Озерковой улице в Петергофе. Жертвами педофила стали две девятилетние девочки, которые решились сообщить родителям о случившемся лишь через несколько дней. Они рассказали, что пожилой мужчина азиатской внешности показал им свои гениталии.

2 июля подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Им оказался 64-летний слесарь автобусного парка, гражданин РФ. Однако, по данным источника портала, еще два года назад он не имел российского паспорта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого на Алтае педофил предложил мальчику покурить, и, заманив к себе, изнасиловал. В результате школьник получил серьезные травмы, в том числе и головы. Мужчину тем временем задержали, в беседе с правоохранителями он дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за изнасилования и грабежи.

Ранее прохожие в Нижневартовске спасли ребенка от педофила.