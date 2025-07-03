Владелец парка «Тайган», на которого напал лев, сделал заявление после выписки

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва в собственном зоопарке, выписан из больницы в Краснодаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я воскрес. Еще есть дырки, которые зарастут, но все у меня хорошо», — сказал Зубков.

Нападение произошло 22 июня. Зубков получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. По последним данным, его здоровье улучшается, жизненно важные органы не задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

«Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, — крупнейший в Европе частный парк львов, где свободно обитают около 60 особей, включая редких белых, более 50 тигров и другие животные.

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.