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Виктор Бут сравнил отношение к заключенным в США и задержанным в Баку журналистам Sputnik

Виктор Бут раскритиковал условия содержания журналистов Sputnik в Азербайджане
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский общественный деятель Виктор Бут, проведший 15 лет в американских тюрьмах, выразил возмущение методами задержания журналистов Sputnik в Азербайджане. В интервью РИА Новости он отметил, что применение силы при аресте, публичное предъявление обвинений без доказательств и жесткие условия содержания резко контрастируют с его опытом в США.

«Особенно шокирует, что это происходит в стране, которую мы всегда считали дружественной», — заявил Бут.

Он выразил уверенность, что азербайджанские власти осознают последствия своих действий для двусторонних отношений.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обвинили Великобританию в «подогревании» конфликта с Азербайджаном.

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