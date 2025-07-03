Директора парка «Тайган» выписали из больницы после нападения льва

Директора парка «Тайган» Зубкова выписали из больницы на Кубани после атаки льва

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, выписан из больницы Краснодарского края и возвращается в Крым. Об этом сообщила ТАСС сотрудница, взявшая на себя временное руководство парком, Татьяна Алексагина.

«Олега Алексеевича уже выписали, он возвращается в Крым, в парк. Уже занимается бытовыми личными делами, купил себе одежду, собирается в ресторан», — сказала она.

Нападение произошло 22 июня. Зубков получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. Сообщалось, что жизненно важные органы не были задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

«Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, — крупнейший в Европе частный парк львов, где свободно обитают около 60 особей, включая редких белых, более 50 тигров и другие животные.

Ранее в сафари-парке «Тайган» рассказали, что сделают со львом, напавшим на владельца.