Стало известно о судьбе льва, который напал на владельца сафари-парка в Крыму

РИА Новости: Олег Зубков решил не наказывать напавшего на него льва

Лев, напавший на основателя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будет изолирован от остальных животных. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель парка Татьяна Алексагина.

По ее словам, решение оставить хищника в прайде принял лично пострадавший владелец парка, Олег Зубков. Лев продолжит жить в саванне — зоне свободного обитания львов.

Нападение произошло 22 июня. Зубков получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. По последним данным, его здоровье улучшается, жизненно важные органы не задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

«Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе частным парком львов, где свободно обитают около 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров и другие животные.

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