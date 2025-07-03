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«Повалены деревья, затоплены магазины»: жительница Хабаровска — об обстановке из-за урагана

Жительница Хабаровска пожаловалась на сильные пробки во время урагана
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Ураганный ветер в Хабаровске повалил деревья и рекламные щиты, а сильный дождь затопил некоторые магазины и последние этажи домов. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Вероника. Женщина отметила, что общественный транспорт работал как обычно, однако в городе были сильные пробки.

«Смерчей нет, но что-то очень похожее. Ветер за секунды меняет направление. Повалены деревья, рекламные баннеры, затоплены некоторые магазины, жильцы последних этажей, испорчены клумбы, зонтики в кафе. Транспорт ходит, но сильные пробки. На улице было находиться возможно, дети играли в лужах. Молний не видела. Но зонты ломало. Сетки москитные повылетали. Сейчас все хорошо, просто дождь. Я бы сказала, что каждый ливень затапливает одни и те же места. Сейчас дождь пройдет, вода быстро уйдет. Насчет курьеров не знаю, скорее всего работали, куда они денутся. Такси работали», — сказала она.

3 июля Хабаровск накрыл сильный ливень, который сопровождался жарой +30 градусов и ураганным ветром скоростью до 15-20 м/c. В соцсетях жители жаловались на затопленные улицы и поврежденную инфраструктуру города.

В МЧС сообщили, что сильные ливни прогнозируются и в ближайшие дни, а на малых реках возможен резкий подъем воды.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.

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