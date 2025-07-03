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Петербурженку обвиняют в организации опасного детского лагеря в Тверской области

Петербурженке грозит уголовная статья за антисанитарный детский лагерь
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга оказалась фигурантом уголовного дела после организации детского лагеря в деревне Шалахино Тверской области, где условия проживания угрожали жизни и здоровью девяти несовершеннолетних. Об этом сообщается в Telegram-канале в СУ СКР по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, женщина разместила детей в частном доме с опасными для жизни условиями, позиционируя это как «лагерь выживания».

Следователи выехали на место и провели осмотр жилья, где временно проживали несовершеннолетние. В ходе проверки были допрошены как сами дети, так и свидетели происходящего.

По данным прокуратуры Тверской области, все пострадавшие дети уже изъяты из лагеря. Часть из них передана родителям, другие временно размещены в социально-реабилитационных центрах региона.

25 июня сообщалось, что в Саратовской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском лагере.

Ранее стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю.

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