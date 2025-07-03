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Дело о растрате шести миллиардов рублей «Роснано» направили в суд

ГП РФ: в суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей «Роснано»
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Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о растрате свыше 6 млрд рублей под видом организации производства гибкого планшета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина», — говорится в сообщении.

Дело было направлено в Гагаринский районный суд Москвы.

В ходе расследования стало известно, что в течение десяти лет, начиная с 2011 года заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов совместно с инвестиционным директором инвестиционного дивизиона данной организации Николаем Тычининым и Галкиным под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения» растратили денежные средства «Роснано».

Всего было украдено более 6 млрд 672 млн 961 тыс. рублей. Деньги злоумышленники переводили группе иностранных компаний «Пластик лоджик».

До этого сообщалось, что иск «Роснано» о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи лиц связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании.

Ранее в Москве суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского.

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