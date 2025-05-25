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Государство через приставов изъяло 600 млн акций крупных компаний

ФССП сообщила об изъятии 631,3 млн акций «Дальполиметалла» и «Вектор Рейла»
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ГУФССП России по Красноярскому краю

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что в 2025 году в пользу государства ей было изъято 631,3 млн акций АО «Дальполиметалл» и «Вектор Рейл». С таким заявлением служба выступила для агентства «Интерфакс».

Изъятые акции были признаны коррупционным имуществом. Коррупционным имуществом называют имущество, полученное в результате злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, коммерческого подкупа и подобных преступлений.

Подавляющая часть (630 млн) конфискованных акций принадлежала АО «Дальполиметалл». Суд арестовал активы горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл» в феврале 2025 года. Уже в марте акции были изъяты у «МС Групп» и оффшорных компаний на Кипре — Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited.

«Дальполиметалл» — горнодобывающее предприятие, занимающееся выпуском свинцовых и цинковых концентратов. Оно является одним из крупнейших производителей свинца в стране. По состоянию на 2023 год ГМК добыл 791,8 тысячи тонн руды.

«Вектор Рейл» — лидер в России по лизингу ж/д вагонов, а также собственник оператора перевозок сжиженных газов «СГ-Транс».

Ранее главный судебный пристав РФ предложил создать новую международную организацию.

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