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Россиянам рассказали, как фильмы ужасов влияют на психику человека

Психолог Слободчиков: фильмы ужасов воздействуют на каждого человека по-разному
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Как считают многие специалисты, фильмы ужасов полезны для психики, поскольку помогают безопасно проживать страхи и тревоги, однако на деле все зависит от ситуации — как выстроен сюжет и в каком состоянии психическая активность человека. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил психолог Илья Слободчиков.

«Это очень индивидуально. Здесь не может быть единой точки зрения, потому что все люди реагируют по-разному. У всех начинается своя ассоциативная картина», — отметил специалист.

Он добавил, что фильмы в этом жанре не всегда являются кровавыми ужастиками, это могут быть картины с психологическим напряжением.

Писатель, составитель сборника «Твои личные страхи» Александр Сордо до этого говорил, что многие люди любят книги и фильмы в жанре ужасов, поскольку они позволяют им справиться со стрессом.

Он пояснил, что, увязая в рутине, человек испытывает постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда он смотрит или читает ужасы — всплеск кортизола и адреналина позволяет «прожить» стресс, прогнать его через себя и отпустить.

Ранее психолог рассказала, кому нельзя смотреть ужастики и триллеры.

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