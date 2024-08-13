Психолог рассказала, кому нельзя смотреть ужастики и триллеры

Триллеры и ужастики нельзя смотреть тревожным и впечатлительным людям, заявила «Газете.Ru» психолог Лариса Овчаренко. По ее словам, часто именно такие люди предпочитают подобные фильмы, чтобы перепрожить свои страхи.

«Нельзя [смотреть ужасы] людям тревожным, мнительным, с высокочувствительной, очень подвижной, лабильной нервной системой. Секрет и парадокс в том, что очень часто именно эти люди и смотрят такое кино, потому что есть потребность психики перепрожить страхи, которые так или иначе отражают через это кино. Тревожным и легко впечатлительным людям не надо это смотреть, но у них есть потребность в этих ощущениях, потребность встретиться со своим страхом, актуализировать и перепрожить его. У психики есть такой инструмент – идти на свой страх, встретиться с ним. Исходя из этого, дальше строятся и механизмы психологической помощи, когда в безопасной обстановке человек встречается с тем, чего боится», — сказала она.

Овчаренко отметила, что минимизировать воздействие ужастиков на психику можно, отказавшись от просмотра таких фильмов. По ее словам, если избежать просмотра не удалось, необходимо проговорить свой страх или заняться физической активностью.

«Сознательный человек обладает всеми инструментами, чтобы регулировать ту информацию, от которой ему плохо — сознательно не смотреть то, от чего ему страшно и ужасно. Если вдруг по каким-то причинам оказался этому свидетелем, то потом проговорить, что стало страшным. Нужно проговорить вслух, что это только кино, фильм, задумка режиссера, сценариста, художественный вымысел, который жизни не происходит. Если все еще очень страшно, надо понять, какие картинки цепляют, чтобы с этим можно было в дальнейшем поработать в терапевтическом процессе. Можно [минимизировать эффект] и заняться любой физической нагрузкой, прогулкой — тем, что поможет через физическую работу организма отработать адреналин. Обязательно сходить попить воды, умыться, дать тактильные эмоции и ощущения, дать организму ощутить, что он здесь и сейчас и ему не угрожают никакие монстры», — заключила она.

13 августа отмечается 125 лет со дня рождения британского и американского кинорежиссера Альфреда Хичкока — мастера саспенса и создателя современного триллера. За свою карьеру он создал более 70 кино- и ТВ-произведений, среди которых такие фильмы, как «Психо», «Птицы», «Головокружение», «К северу через северо-запад».

Ранее психолог рассказал, как справиться с повышенной тревожностью.