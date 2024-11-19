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Стало известно, почему многие люди любят ужастики

Писатель Сордо: ужастики помогают людям справиться со стрессом

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Global Look Press

Многие люди любят книги и фильмы в жанре ужасов, потому что это позволяет им справиться со стрессом. Об этом RuNews24.ru рассказал писатель, составитель сборника «Твои личные страхи» Александр Сордо.

«Увязая в рутине бытовухи, мы испытываем постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда мы смотрим или читаем ужасы – всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы «прожить» стресс, прогнать через себя и отпустить. Такая разрядка прочищает мозги и возвращает любовь к жизни», — сказал писатель.

При этом он уточнил, что психике людей полезно иногда находиться в состоянии контролируемого стресса. По словам Сордо, это можно сравнить с процедурой закаливания холодной водой.

Исследование «Литнет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще других читают произведения в стиле хоррор в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ставрополь. Относительно того, где создаются эти истории (география авторов в стиле хоррор), в топе оказались: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Владивосток, Казань, Волгоград и Тула.

Ранее были названы 35 фильмов ужасов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться.

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