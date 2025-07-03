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В Краснодаре соседи жалуются на многодетных родителей, которые закрывают детей на балконе

В Краснодаре родители запирают трех дочерей на балконе по одиночке
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В Краснодаре многодетные родители наказывают детей, закрывая их на балконе. Об этом жильцы рассказали Kub Mash.

Проблемная семья живет в доме на улице Рахманинова. Родители воспитывают трех дочерей, старшей из которых около шести лет, жестоко их наказывая, а соседи жалуются на многочасовые истерики девочек, которых по одиночке запирают на балконе.

Жильцы дома утверждают, что дети находятся в подавленном состоянии, а их родители оставляют их одних дома и появляются на улице в состоянии алкогольного опьянения. В полиции на обращения соседей не реагируют.

До этого в Вологодской области опекунша избивала шестерых детей, обливала их холодной водой и выгоняла на мороз. По данным следствия, обвиняемая в 2017 году взяла под опеку шестерых несовершеннолетних. В течение пяти лет женщина применяла к детям жестокие способы воспитания. Больше всех доставалось мальчику 2007 года рождения. По словам подростка, опекунша загоняла его в санузел при выключенном свете, заставляла спать на холодном линолеуме. В отношении женщины было возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее на Алтае бабушка стала опекуном своей внучки и регулярно издевалась над ней.

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