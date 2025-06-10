Опекунша избивала шестерых детей, обливала их холодной водой и выгоняла на мороз

Жительница Вологодской области пять лет издевалась над приемными детьми, опекунша жестоко наказывала их за малейшие проступки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемая в 2017 году взяла под опеку шестерых несовершеннолетних. В течение пяти лет женщина применяла к детям жестокие способы воспитания.

Больше всех доставалось мальчику 2007 года рождения. По словам подростка, опекунша загоняла его в санузел при выключенном свете, заставляла спать на холодном линолеуме.

«По вечерам она выстраивала детей в шеренгу и за плохие оценки, за ошибки, наносила удары деревянной палкой по попе, по ногам, рукам. Было больно. Меня она била металлической лыжной палкой по ногам, наносила удары металлической ложкой по голове, заставляла есть залитые водой очистки от овощей за то, что я плохо почистил овощи. Выгоняла в холодное время в одних трусах на снег, а потом на спину еще сыпала снег», — рассказал школьник.

В отношении женщины было возбуждено несколько уголовных дел, прокуратура также обратилась с иском в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда, причиненного детям. По одному из исков принято положительное решение, женщину обязали выплатить 100 тысяч рублей приемному сыну. Еще три дела о взыскании компенсации находятся на рассмотрении.

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