На Алтае бабушка стала опекуном своей внучки и регулярно издевалась над ней

На Алтае бабушка получила срок за истязание внучки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Несколько лет назад жительница Шелаболихинского района была назначена опекуном для своей малолетней внучки. Однако вместо того, чтобы заботиться о ребенке, она начала жестоко обращаться с ним, заставляя его испытывать физическую боль и психические страдания. В конце концов девочку изъяли из семьи.

В отношении женщины и ее родственника, который был непосредственным участником издевательств, возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Теперь опекунша и соучастник преступления проведут в колонии общего режима не менее трех лет.

Ранее в Бурятии опекунша издевалась над тремя детьми и присвоила себе пенсию одного из них.