В МВД составили портрет «пехоты» мошенников

Мошенники часто нанимают молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования в качестве курьеров для перевозки украденных средств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Пехота» мошенников — это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что помимо молодых людей, которые чаще всего действуют как курьеры для мошенников, также в преступных схемах используются ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет.

В ведомстве добавили, что к типичным группам риска относятся: студенты, ищущие легкий заработок, а также безработные или низкоквалифицированные работники, вроде таксистов или курьеров легальных служб доставки.

До этого эксперты платформы «Мошеловка» выделили среди главных угроз мошенников сбор денег на несуществующее благоустройство дворов, продажу поддельных билетов на фестивали и концерты, а также фиктивные предложения о «гарантированном» поступлении в учебные заведения.

По словам экспертов, помимо перечисленных в жаркую погоду активизируются схемы с навязчивыми услугами по ремонту кондиционеров. Дополняют картину июльских мошенничеств сомнительные фитнес-абонементы по завышенным скидкам, а также «бесплатные» экскурсии, которые заканчиваются принудительными покупками, указали в «Мышеловке».

Ранее в Перми таксист спас пенсионерку от мошенников.