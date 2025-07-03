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Стало известно, как правильно стирать постельное белье

Pravda.Ru: постельное белье нужно стирать при температуре 60°C
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Постельное белье важно стирать при правильной температуре, чтобы избавиться от всех загрязнений и не испортить ткань. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, на ткани могут оседать пот, жир, клетки кожи, остатки кремов, перхоть, частицы пыли и клещи, поэтому стирка должна быть регулярной. При этом слишком высокая температура (90°C) может навредить натуральным волокнам, слишком низкая (30-40°C) — не справится с бактериями, клещами и аллергенами.

«Золотая середина — это 60°C. Эта температура — идеальный компромисс между гигиеной и бережным уходом. Она достаточно горячая, чтобы уничтожить микробы, клещей и неприятные запахи, но при этом не разрушает волокна ткани», — добавили в сообщении.

До этого специалисты сообщили, что соль можно добавлять в стиральную машину перед загрузкой белья, чтобы эффективно удалить пятна, восстановить цвет ткани и улучшить результат стирки. В частности, она позволит удалить пятна вина. Для этого нужно посыпать пятно толстым слоем соли, замочить вещь в холодной воде на полчаса и постирать как обычно. Кроме того, с помощью этого компонента можно отстирать пятна крови, пота и ржавчины.

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