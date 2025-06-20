В Пермском крае клиника выставила счет двум бойцам СВО за бесплатную процедуру

В Пермском крае бойцам СВО выставили счет за бесплатное протезирование зубов

В Пермском крае двум ветеранам боевых действий из Верещагинского округа, обратившимся в местную стоматологическую клинику за зубным протезированием, оказали положенные по закону бесплатные услуги, но за деньги. Проверку инцидента организовала прокуратура.

Хотя краевое законодательство предусматривает бесплатное зубопротезирование для участников СВО, ветераны заплатили за лечение из своего кармана. Проверка установила, что учреждение – «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» – входит в список организаций, обязанных оказывать такую помощь бесплатно.

После вмешательства прокуратуры деньги были возвращены обоим мужчинам. Ответственный сотрудник клиники понес дисциплинарное наказание.

До этого чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе отказали участнику специальной военной операции в предоставлении льгот. Специалисты провели проверку и установили, что департамент социальной защиты населения при администрации Шурышкарского района отказался предоставить ветерану боевых действий положенные жилищно-коммунальные выплаты.

Ранее в МВД заявили о причастности двух полицейских к обману бойцов СВО в аэропорту.